Le grand format : les bateaux électriques, une véritable révolution

Après la voiture, le vélo, le scooter et la trottinette, le bateau passe à l'électrique. Les ingénieurs ont déjà mis au point différentes sortes d'embarcations. Le plus grand ferry électrique au monde se trouve au Danemark. Il peut transporter jusqu'à 200 personnes sur les eaux de la Baltique. Un tel bateau a coûté quatorze millions d'euros, soit quatre millions de plus qu'un modèle classique. Mais il permet d'économiser 400 000 euros chaque année, car l'électricité est beaucoup mois cher que le carburant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.