Le grand format : les bonnes affaires de l'abbaye de Boulaur

Il y a quelques mois, les sœurs de l'abbaye de Boulaur dans le Gers se sont lancées dans un projet un peu fou. Dans une vidéo publiée sur Internet, elles ont exprimé le souhait d'agrandir leur ferme. Elles y produisent du fromage, des pâtés ou encore des confitures. Le coût des travaux est de quatre millions d'euros. Pour relever le défi, ces religieuses ont foi en Dieu et dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, leur petite entreprise connaît un succès d'enfer.