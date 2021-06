Le grand format : les conseils pour briller au grand oral du bac

Le grand oral du bac effraie les lycéens. Certains craignent de stresser le jour J et de tout oublier. S'entraîner est une première clé pour le réussir. À Amiens par exemple, une élève du lycée Delambre-Montaigne, passait le grand oral blanc. Après un exposé de cinq minutes, elle a répondu aux questions du jury durant quinze minutes. Et Annelyse Gresiak, professeure d'anglais dans ce lycée, nous a expliqué qu'on attend de l'élève qu'il arrive à prendre la parole de manière claire. Il doit également gérer ses tics de langage. Le grand oral est supposé préparer les élèves aux entretiens d'embauche ou à de futurs concours nécessitant de prendre la parole. Au lycée La Hotoie d'Amiens, l'heure est au dernier réglage. Pour certains, ce sera un peu plus facile que pour d'autres. En effet, nos journalistes ont rencontré une élève qui a décroché un 20/20 à son grand oral blanc. Au lycée privé Jeanne d'Arc de Colombes, Laura Sibony, formatrice en prise de parole en public, faisait des exercices de diction avec des élèves pour les préparer. Elle recommande la gestion du stress, en rappelant la nécessité de bien penser à respirer correctement.