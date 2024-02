Le Grand format : les enseignes discount à l'assaut des centres-villes

Le discount, avant, c'était forcément en périphérie, dans des zones commerciales seulement accessibles en voiture. Aujourd'hui, ces magasins envahissent les centres-villes et les rues piétonnes. Leur objectif est de cibler une clientèle urbaine aisée et branchée. C'est notamment le cas chez Flying Tiger Copenhagen, une enseigne danoise en quête de l'Hexagone. On y trouve un peu de tout. Les produits sont, pour le moins, originaux et surtout moins chers. Pour séduire les jeunes, la marque est très active sur les réseaux sociaux, en proposant par exemple des collections pour la Saint-Valentin. Flying Tiger dispose en France 38 magasins dont la majorité se trouvent en centre-ville. Environ quatre ouvertures sont prévues cette année. Normal, une autre enseigne danoise, a fait aussi du centre-ville sa marque de fabrique. L'emplacement est choisi minutieusement pour concurrencer les magasins voisins. Elle propose surtout des produits d'hygiène à prix cassé. Il est parfois deux à trois fois moins cher que dans les autres enseignes. Comment cela est-il possible ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, N. Clerc