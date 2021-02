Le grand format : les Français de plus en plus nombreux dans les skateparks

Le marché des sports à roulettes est en pleine expansion. Il représente déjà près de 400 millions d'euros. Le phénomène a toutes les chances de grandir encore, avec le skateboard qui s'apprête à faire son entrée aux Jeux olympiques 2024. Concepteurs, fabricants, magasins, ... Tous voient leur chiffre d'affaires bondir. Lauris Gouiran, architecte, parle de la création d'une petite économie. Passionné de skate, il connaît bien ladite économie, car l'agence pour laquelle il travaille construit une quinzaine de skateparks par an dans le monde entier. À Marseille par exemple, on compte une dizaine de skateparks, dont celui appelé Bowl en référence à son design incurvé. Ce dernier est tellement célèbre qu'il a été copié à Los Angeles. Toujours dans les Bouches-du-Rhône, La Bouilladisse aussi dispose d'un skatepark. Le maire, José Morales, est à l'origine de sa construction. Il n'a pas hésité à faire exploser le budget de la municipalité pour réaliser sa promesse de campagne. Ainsi, cette passion pour les sports à roulette a un coup. Sur ce marché monopolisé par des créateurs américains, quelques petites poussées françaises, conscients du potentiel, surgissent et arrivent même à tirer leur épingle du jeu. L'autre business concerne la trottinette freestyle. Comptez pas moins de 149 euros pour en avoir une et cela peut grimper bien plus haut, car ces produits sont évolutifs et on peut changer tous ses éléments.