Le grand format : les Français et les maths, ça fait deux

Les mathématiques sont souvent sources d'angoisse, de migraine, et de souvenirs d'enfance douloureux que beaucoup préfèrent oublier. Les experts assurent que nous les utilisons tous les jours sans nous en rendre compte. Une formule nous permet par exemple de calculer scientifiquement l'espace nécessaire pour garer sa voiture. Utiles dans la vie de tous les jours, les mathématiques peuvent aussi nous divertir. La France compte près de 300 clubs de calcul. C'est le lieu idéal pour faire travailler nos méninges tout en s'amusant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.