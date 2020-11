Le grand format : les Français fous du bricolage

Depuis quelques mois, Jérémy Allebée s'est transformé en roi du bricolage. Sans emploi, il n'a jamais autant rénové sa maison, avec la tête dans les travaux jusqu'à douze heures par jour. Ces quelques semaines de bricolage intense lui auront fait économiser du temps, mais aussi pas mal d'argent en faisant tout lui-même. Pour le matériel, nombreux se tournent vers les enseignes de bricolage. Ces magasins sont en partie restés ouverts depuis mars et ont vu leurs ventes exploser, avec une hausse de 30%. C'est loin des sites de bricolage en ligne. Le leader européen est Français, il avait déjà plus 60% de croissance en 2019. Et la crise a encore accéléré les ventes. Ainsi, beaucoup de bricoleurs se tournent vers les achats en ligne. À l'exemple de Martine Deplanck qui commande absolument tout en ligne. Et elle n'y trouve que des avantages. Pour contrer les géants du Net, les enseignes traditionnelles proposent désormais de nouveaux services en ligne, des tutoriels de bricolage, et des cours vidéo. Ce bricolage 2.0 donne aussi des idées aux particuliers comme Grégoire Cuvillier. En février, il était encore régisseur. Depuis, il est devenu blogueur et même influenceur en bricolage sur les réseaux sociaux.