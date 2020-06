Le Grand format : les Français raffolent des chips

Sa couleur dorée annonce souvent l'été, son bruit caractéristique nous fait craquer... Les chips sont l'une des gourmandises préférées des Français. Notre consommation augmente tous les ans. Dans les rayons, elles prennent de plus en plus de place. Les professionnels rivalisent d'imagination pour nous faire saliver. Mais comment sont-elles fabriquées ? Que contiennent-elles vraiment ? Pourquoi séduisent-elles autant ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.