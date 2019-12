Le grand format : les mesures prises par Saint-Pierre-et-Miquelon face à la montée des eaux

La montée des eaux touche très concrètement la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur l'île de Miquelon, on se prépare à des temps difficiles. Situé à deux ou trois mètres au-dessus du niveau de la mer, ce village repose sur un banc de sable et de galets. Toute sa population a pris conscience de la menace de la montée des eaux en novembre 2018, quand une tempête a submergé la route et inondé plusieurs dizaines de maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.