Le grand format : les mystères des coraux d’eau froide en Bretagne

Le long des côtes bretonnes, la faune sous-marine réserve des surprises. La plus insoupçonnable se trouve au large. À 135 kilomètres de la pointe du Raz, il existe des récifs de corail. Bien loin des tropiques ou des cartes postales, ceux-là vivent en eau froide et sont moins que leurs cousins exotiques. À plus de 1 000 mètres de profondeur et dans une eau à seulement 8°C, ils se cachent dans la pénombre des abysses. Pour approcher ces espèces dont on ignore presque tout, des chercheurs ont déposé un observatoire au plus près des récifs. Ils ont réussi à déployer une caméra connectée à ledit observatoire. Elle va filmer une colonie de corail pendant un an. Un sous-marin jaune nommé Ariane est le principal allié de ces scientifiques. Dans le silence des profondeurs, le robot explore ces récifs et prélève des échantillons rarement observés. Très fragiles, ils sont minutieusement remontés et débarqués avec précaution dans le port de Brest. Alors, quelle est la différence entre le corail d'eau froide et son semblable tropical ? Comment vit-il ?