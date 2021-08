Le grand format : les nouveaux emballages sont-ils vraiment écolos ?

En rayon, le plastique a bel et bien disparu. De nouvelles matières, dites biosourcées, ont pris sa place. Issus de forêts ou de déchets agricoles, ces produits sont 2 à 3 euros plus chers. Nous avons voulu vérifier si cette alternative au plastique tient ses promesses d'être compostables et recyclables. Premier constat, seule la moitié des produits se recycle. C'est notamment le cas des gobelets. Nous les retrouvons dans un centre de tri, où ils serviront à produire du papier. Le reste, comme les couverts censés être biodégradables, finit dans une poubelle normale. Pour ce qui est du compostage, le laboratoire d'UniLaSalle a fait le test. Ces matériaux ne disparaissent qu'à une température et un taux d'humidité très élevé que vous n'atteindrez jamais dans votre compost maison. Seule une filière industrielle pourrait les composter. Et elle n'existe pas en France. Malgré tout, par rapport aux matériaux plastiques classiques issus du pétrole, ces matériaux sont intéressants car produits à partir de ressources renouvelables. Même si vous ne pouvez pas encore le composter chez vous, ces produits alternatifs ne restent moins nocifs que le plastique.