Le grand format : les nouvelles perles de la cosmétique

L'huître du bassin d'Arcachon, l'esturgeon de Nouvelle-Aquitaine ou la pomme de pin de la forêt des Landes, ces produits emblématiques du Sud-Ouest sont désormais disponibles en cosmétique. Par exemple, la première crème fabriquée avec un mélange d'huître et d'algue marine est née sur les rives du Cap Ferret, dans l'exploitation ostréicole de Philippe Reveleau. Il s'agit d'un produit développé par l'ostréiculteur, avec deux amis d'enfance dont l'homme d'affaires, Jean-Julien Baronnet, séduit par ce concept totalement nouveau. Pour cette cosmétique haut de gamme, comptez 108 euros le pot de crème de nuit et 97 euros pour une crème de jour. Mais le concept semble trouver sa clientèle, malgré ses prix élevés. Développer de petites productions en s'appuyant sur les richesses naturelles locales est une tendance depuis quelques années, avec parfois des ressources inattendues. Par exemple, Emanuele Monderna, le fondateur de la marque Dermoioniq, a mis toutes ses économies pour créer une ligne cosmétique à base de peau d'esturgeon. Le collagène marin est une protéine naturelle très utilisée en cosmétique. Emanuele en récupère auprès de nombreux producteurs de caviar de Nouvelle-Aquitaine. Une aubaine pour ce chef d'entreprise. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, E. Braem, C. Brousseau.