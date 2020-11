Le grand format : les paysans chinois vendent leur produit en direct via les réseaux sociaux

Dans la campagne chinoise du Yunnan, c'est la pleine récolte des pommes. Au milieu de son champ, Sanwa Li et son partenaire ne font pas la cueillette, mais se préparent à un vrai show en direct. De l'autre côté de l'écran, des centaines de Chinois les regardent en temps réel faire la promotion de leur fruit. Pas encore cueilli, les clients peuvent même déjà les acheter. Avant, la petite productrice se limitait à la vente aux grossistes et aux bouches à oreille. Mais maintenant avec ces plateformes de vente en ligne, beaucoup plus de gens peuvent acheter leur produit au même moment. En évitant les intermédiaires, ces pommes sont 30% moins chères qu'en supermarché. Après 4H de direct, l'agricultrice a vendu 5 000 pommes, immédiatement expédiées. Avant, ses fruits lui rapportaient 700 euros par mois. Aujourd'hui avec Internet, elle gagne dix fois plus, et elle a embauché quinze personnes. Dans une Chine ultraconnectée, un demi-milliard d'internautes a déjà regardé des ventes directes. Une aubaine pour ces agriculteurs qui s'improvisent stars des champs. Employés d'un géant du e-commerce chinois, des professionnels de la communication viennent booster les ventes de cet horticulteur. Le service est gratuit. Il a sauvé les affaires de Peng Bo Wang pendant l'épidémie de Covid-19. Dans un pays touché par de nombreux scandales alimentaires, la vente directe en ligne devrait bénéficier aux commerçants comme aux consommateurs.