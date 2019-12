Le grand format : les PME françaises à la conquête de la Chine

Avec ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le plus grand marché du monde. Le revenu de sa population a été multiplié par dix en vingt ans. Depuis quelques années, le pays s'ouvre timidement aux produits étrangers. Il y a quelques jours, se tenait à Shanghai une immense foire à laquelle a participé 4 000 entreprises venant de 150 pays, dont une poignée de PME françaises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.