Le grand format : les produits minceur sont-ils vraiment efficaces ?

Minceur totale, capteur de graisse 5 en 1, ou encore coupe-faim, à chaque produit sa promesse. Et en pharmacie, il n'y en a jamais eu autant. En tout, 150 références, sous forme de gélules, de boissons, ou même de bonbons. Et leur fonctionnement est parfois surprenant. Sont-ils efficaces ? Les avis sont partagés. Alors, que contiennent ces produits minceur ? Et comment sont-ils fabriqués ? Un seul laboratoire a accepté de nous ouvrir ses portes, près de La Rochelle, Biosens Laboratoire. Quarante mille gélules à l'heure y sont produites exclusivement à base de plantes bio, sous forme de poudre et reconnues pour leurs vertus. De la conception à la distribution, quarante contrôles de qualité sont réalisés. L'efficacité, il en est question sur l'emballage. Pour un draineur à base de bouleau, il est inscrit 71% de satisfaction. D'où vient ce chiffre ? Le laboratoire n'a testé le produit que sur une cinquantaine de personnes et selon ses propres critères. Alors, les résultats affichés sur les produits minceur sont-ils fiables ? Pour le professeur Boris Hansel, médecin nutritionniste, seuls des essais cliniques, comme ceux obligatoires pour les médicaments, auraient une valeur. Alexandra Retion, diététicienne nutritionniste, reconnaît quand même que les produits minceur ont un effet positif. T F1 | Reportage N. Pellerin, J.Y. Mey.