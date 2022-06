Le grand format : les réparateurs de sneakers ou les nouveaux cordonniers

Quel que soit le style, quel que soit l'âge, les sneakers ont séduit les Français. En cinq ans, les ventes ont doublé. Ces baskets n'ont jamais autant été à la mode. Des paires de collection aux plus classiques, la sneaker peut parfois coûter des centaines d'euros. Résultat, il faut les nettoyer et les entretenir. L'entretien de sneakers, une boutique rennaise en a fait son fonds de commerce. Là-bas, on les bichonne, du simple décrassage à 20 euros à la restauration complète à 50 euros. Nettoyage difficile ou rattrapage de situation parfois désespérée, depuis sa création, il y a cinq ans, l'enseigne ne cesse de gagner en popularité. Elle compte aujourd'hui plus de trois mille clients fidèles. Arthur Baril est un passionné de sneakers, au point d'en avoir fait son métier. Il est vendeur de chaussures, au point aussi de nettoyer sa collection de baskets. Chaque semaine, il passe trente sur chaque paire. Au total, l'entretien lui coûte 50 euros par an. Il est possible de faire encore moins cher, en utilisant des produits ménagers ou des accessoires. Internet regorge de bonnes astuces. Les spécialistes de la chaussure en cuir classique se sont aussi adaptés à ce nouveau marché. Preuve en est, chez Monsieur Chaussure, un magasin visité par nos journalistes, des kits de nettoyage à tous les prix débordent des étagères. T F1 | Reportage M. Stiti, A. Mersi Bakchich.