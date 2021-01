Le grand format : les secrets de la bergamote

Jaune comme un citron, rond comme une orange, neuf parfums sur dix contiennent l'huile essentielle de la bergamote. François Denachy, un parfumeur de chez Christian Dior, nous donne sa description détaillée : "Elle a la douceur de l'orange, l'acidité du citron, l'amertume du pamplemousse. C'est la magie de la nature. La bergamote, c'est déjà un parfum à elle toute seule". Pour ce créateur de parfum, cet agrume magique permet de lier entre eux des arômes très différents. Un seul endroit sur terre produit 90% de la bergamote vendue dans le monde : en Calabre, au sud de l'Italie. Issu de croisement entre plusieurs agrumes, le bergamotier est une création humaine. Ses fruits se vendent trois fois plus chers que les citrons. Dans cette région la plus pauvre d'Italie, la bergamote fait vivre 7 000 personnes. Prisée des parfumeurs, des fabricants de thé et des confiseurs, la bergamote est de plus en plus utilisée en cuisine. En plus d'être très savoureuse, d'après les scientifiques, la bergamote est anti-cholestérol.