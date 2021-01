Le grand format : les secrets de la brioche

Pour les ingrédients, peu importe la brioche ou ses origines, on retrouve toujours les ingrédients de base que sont le sucre, l'œuf, la farine, la levure et le beurre. Viennent ensuite le pétrissage et les repos entre chaque étape de fabrication. Après la cuisson, les brioches de pâtissiers sont incomparables à celles achetées dans la grande distribution. La différence entre ces deux produits réside dans la conservation qui peut aller jusqu'à trente jours. Mais comment font certaines marques pour conserver aussi longtemps ? Chez Mes Délices Briochés, une entreprise à Romans-sur-Isère, chaque processus de fabrication est minutieusement étudié pour être sûr que les brioches ne perdent pas en qualité. Tout réside dans l'ajout de quelques ingrédients naturels à la recette de base. Les industriels, eux, utilisent des conservateurs chimiques. Adélaïde d'Aboville, diététicienne nutritionniste, nous explique qu'il faut fuir le sirop de glucose, les listes d'ingrédients et les dates de conservation trop longues. Il faut également vérifier que les ingrédients principaux sont de la farine, des œufs et du beurre. Pour être sûr de faire le bon choix, cette nutritionniste a une astuce imparable, la présence du Label Rouge, un gage de produit frais et français.