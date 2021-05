Le grand format : les secrets de la précieuses essence de fleur d’oranger

La fleur d'oranger vendue en grande surface est presque toujours un arôme de synthèse. Cela explique la différence de prix avec une eau 100% naturelle, presque huit fois plus chère. La fleur d'oranger est cultivée sur les hauteurs d'Antibes depuis le 19ème siècle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne pousse pas sur l'oranger, mais sur les bigaradiers. Des arbres centenaires qui ont résisté au temps. Pour la cueillette de la fleur d'oranger, il faut aller vite. La récolte ne dure que deux à trois semaines. Après avoir été triées, les fleurs sont pesées et rachetées à un prix gardé secret. Certains récolteurs parlent de 8 euros le kilo de fleurs. Dès le lendemain à 8h, les fleurs arrivent à la distillerie et il faut compter une journée pour obtenir les précieux nectars. En tout, 1 000 kilos de fleurs sont nécessaires pour produire 550 litres d'eau de fleur d'oranger et 1 kilo seulement de néroli. Cette essence rare est chère aux parfumeurs. Assez cher pour que Olivier Polge, le parfumeur de la maison Chanel, vienne spécialement la chercher. Ce néroli est un ingrédient essentiel du parfum phare de la marque qui fête ses 100 ans.