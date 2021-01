Le grand format : les secrets de l'encyclopédie en ligne Wikipédia

Depuis combien de temps n'avez-vous pas ouvert une encyclopédie, feuilleté ses pages jaunies par le temps, à la recherche d'un mot ou d'un concept ? Il semble si loin ce temps des lumières où les philosophes rêvaient de rassembler toute la connaissance humaine dans un livre. Aujourd'hui, s'ouvre un nouveau chapitre et il porte le nom d'un site internet, Wikipédia. Cette révolution s'est écrite il y a vingt ans, loin des bibliothèques. Ce projet fou a changé notre vision du monde. Wikipédia n'est pas une entreprise. Elle n'a ni chiffre d'affaires, ni salariés ni PDG. Nous avons pu joindre son cofondateur, Jimmy Wales. Il nous a expliqué que l'objectif de Wikipédia est d'être une encyclopédie de qualité, écrite par des milliers de bénévoles partout dans le monde. L'accès y est gratuit et elle existe uniquement grâce aux dons. Voilà pourquoi, contrairement aux fondateurs d'Amazon ou Facebook, Jimmy Wales n'est pas milliardaire. La richesse du site tient d'abord à ses bénévoles, discrets et sous pseudonyme. Quelque part en région parisienne, nous sommes parvenus à retrouver l'un d'entre eux. Il est salarié d'une mutuelle en journée et Wikipédien sur son temps libre. Il compte 120 000 contributions, de la création de pages à la simple correction de fautes d'orthographe, soit 6 000 heures de travail sur des sujets variés. Il nous fait savoir qu'une page Wikipédia est le fruit d'une discussion entre les contributeurs. Le résultat, 55 millions d'articles dans plus de 300 langues