Le grand format : les secrets des pastéis de nata au Portugal

Le pastéis de nata est un incontournable au Portugal. Pour remonter aux origines de cette pâtisserie, il faut se rendre dans le quartier de Belém, à l'Ouest de la capitale portugaise. C'est là que le pastéis a été créé au début du XIXe siècle par des moines du monastère des Hiéronymites. Les pastéis ont commencé à être vendu en 1837 dans la pâtisserie pastéis de Belém. Elle est aujourd'hui gérée par Miguel Clarinha. C'est le seul établissement qui prétend détenir la recette originale. Un secret jalousement gardé. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Francisco. Cela fait 20 ans que c'est sa spécialité et il pense avoir égalé la technique des moines de Belém. La première étape, c'est la crème. L'autre élément central, c'est la pâte qui doit être enroulée comme un escargot avant d'être étalé à la main. Chaque jour, 300 pastéis sortent de ses fourneaux. Juste ce qu'il faut pour ses clients fidèles. Plus au Nord, dans la banlieue de Porto, la production se fait à une tout autre dimension. L'ambition de cette entreprise est de lancer le petit four portugais à la conquête de la planète. La suite dans le reportage ci-dessus.