Le grand format : les touristes sont-ils trop envahissants pour les îles bretonnes ?

L'été, l'Île-de-Bréhat voit jusqu'à 5 000 visiteurs par jour. Certains Bréhatins ont du mal à supporter les incivilités des touristes et ont demandé à la mairie de diminuer le nombre de traversées vers l'île, de fixer des quotas. Stéphane Morlevat, conseiller municipal et délégué au tourisme, pense que ce n'est pas une solution, car 70% de l'économie de Bréhat dépend du tourisme. Il estime qu'il faut trouver le juste équilibre. Pour favoriser cet équilibre, la mairie a investi 200 000 euros cette année 2021 pour mieux accueillir le public de plus en plus nombreux. Par exemple, sur des allées passantes, la municipalité a lancé cette année une campagne d'affichage incitant les visiteurs à la journée à repartir avec leurs déchets et n'en laisse pas dans les poubelles de la commune. Des affiches sur les écogestes ont aussi été installées. Ces gestes simples préservent l'environnement et sont appliqués depuis bien plus longtemps sur d'autres îles bretonnes, comme l'île de Saint. Sur ce territoire à seulement 1,5 m au-dessus du niveau de la mer, la prévention commence dès la traversée du bateau avec une animatrice. L'île est le dernier refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux.