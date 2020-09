Le grand format : l'étonnant succès touristique de La Hague

L'aspect sauvage et rural de La Hague intéresse les visiteurs. Ils sont 270 000 chaque année à admirer ses paysages, sans se focaliser sur son usine atomique. Ses vagues obsèdent les surfeurs normands, mais l'affluence massive de vacanciers cet été n'est pas sans poser problème aux dizaines d'agriculteurs encore en activité. Les élus locaux sont obligés de trouver un nouvel équilibre.