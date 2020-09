Le grand format : l'offensive chinoise sur le marché français

La Chine fait une percée remarquée dans la voiture électrique, notamment sur le marché français. Bientôt, on va voir circuler des automobiles silencieuses "Made in China" sur nos routes. L'argument principal de ces modèles chinois est leur prix. Elles sont moins chères que celles de la concurrence. Un avantage compétitif qui s'explique par le fait que la batterie de ces véhicules est essentiellement produite en Chine. Ainsi, elle représente presque la moitié du prix d'une voiture électrique.