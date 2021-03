Le Grand format : marketing olfactif, quand les marques nous mènent par le bout du nez

Ca vous est déjà arrivé. Vous vous baladez et soudain, une odeur vous chatouille le nez. Un restaurant repérable à dix mètres ou le parfum d'un magasin de cosmétique. Stéphane Arfi, fondateur d'"Emosens", a fait de ces senteurs son métier. On utilise les odeurs pour vendre. C'est le principe du marketing olfactif. Rien que dans cette rue commerçante filmée la semaine dernière, Stéphane a conçu les fragrances de trois boutiques. "C'est la manipulation comme tout autre marketing. La différence peut-être avec le parfum, c'est que si on ne veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux, si on ne veut entendre, ou bouche les oreilles. Sentir, on est obligé de sentir. On a besoin d'air pour respirer", explique-t-il. Sentir plus pour gagner plus. Ce marketing, né dans les années 30 aux États-Unis, est en plein développement en France. Ce concessionnaire automobile souhaite par exemple parfumer son hall d'exposition. Finie l'odeur de cuir, il faut plaire aux familles. Il choisit donc le goût fruité ou floral, évoquant l'élégance. L'odorat intéresse beaucoup les marques. Parce que c'est le sens que nous retenons le mieux. Et la raison se situe quelque part entre nos deux yeux. L'épithélium olfactif est composé de cellules, des capteurs qui se renouvellent tous les 28 jours. Autrement dit, nous avons un nez tout neuf chaque mois. Il reste donc efficace et on mémorise davantage. Nous avons rencontré l'un des experts de ce marketing sensoriel à l'Université de Toulouse. Une chose à retenir : il n'y a pas d'odeur magique qui nous pousserait immédiatement à acheter. La suite dans le reportage ci-dessus.