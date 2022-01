Le grand format : mon ado est devenu végétarien

Pour défendre la cause animale ou protéger la planète, il n'est plus question pour eux de manger de la viande. Par exemple, à l'heure du déjeuner, Emma prépare elle-même son repas à 13 ans. Elle utilise une sorte de lardons à base de pois chiche pour faire des pâtes. Elle ne mange plus de viande depuis un an, après avoir vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Ses parents acceptent son choix même si les courses durent plus longtemps. Il n'y pas de statistiques officielles sur le nombre d'adolescents végétariens, mais ils seraient de plus en plus nombreux. Au collège ou au lycée, ils doivent souvent jongler à la cantine. Même chose lorsqu'ils sont invités. Mais pas de quoi freiner leur motivation. Ils font un choix et ont la conviction de pouvoir changer les choses. Cependant, supprimer des aliments peut provoquer des carences qui ne sont pas à prendre à la légère pour Delphine Negreanu. Cette diététicienne nutritionniste nous explique qu'à l'adolescence une carence en fer va entraîner de la fatigue, mais aussi des troubles de l'humeur. Une carence en vitamine D peut également entraîner des troubles de la croissance. Et une carence en Omega 3 va jouer aussi sur le fonctionnement du cerveau. Cette professionnelle conseille aux jeunes végétariens d'effectuer un bilan sanguin et surtout de manger des œufs et des produits laitiers en s'inspirant sans limite de milliers de recettes. Certains ouvrages sont même spécialement dédiés aujourd'hui aux adolescents. T F1 | Reportage N. Pellerin, S. Maloiseaux, C. Chevreton.