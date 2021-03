Le grand format : nourriture, frais de santé, garde-robe… Combien coûte un animal de compagnie ?

Cet amour immodéré des propriétaires pour leurs animaux fait les affaires de Mathieu Even, qui a lancé il y a deux ans sa marque d'accessoires pour chiens et chats. Des produits fabriqués en France qui séduisent une clientèle plutôt jeune et férue de mode. Il faut dire qu'avec 65 millions de chiens et chats, rongeurs ou poissons en France, soit presque autant que d'êtres humains, le marché des animaux de compagnie est porteur. Il a pesé cinq milliards d'euros en 2020. Principal poste de dépense, l'alimentation. Mais pour certains, les frais ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des assurances santé pour ces bêtes en France. Une dizaine couvrent les frais courants et exceptionnels, allant de 3 à 70 €. Mais contrairement à la Suède où 80% des animaux sont assurés, ils ne sont que 5% en France à être couverts. Les soins vétérinaires coûtent de plus en plus cher. Ils ont doublé en dix ans. Malheureusement, la médecine vétérinaire ne peut pas toujours tout. Marc Voravong par exemple vient de perdre son braque allemand âgé de 16 ans nommé Viking. Il a fait appel au service d'un crématorium spécialisé. Selon une récente étude, pour 90% des propriétaires, la perte d'un animal de compagnie est aussi douloureuse que celle d'un proche. Aujourd'hui, un propriétaire sur deux se dit prêt à organiser une cérémonie funèbre pour son animal de compagnie.