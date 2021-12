Le grand format : offrez-vous du sur-mesure !

Bienvenue dans l'air du sur-mesure. Un monde où toutes vos envies semblent devenir possibles d'une seule clique sur Internet. C'est le cas de shampoings personnalisés jusqu'à l'étiquette. Il y a autant de recettes que de clients. Elles commencent par remplir un questionnaire sur Internet pour formuler une recette cosmétique unique. La promesse, obtenir du volume, renforcer vos cheveux grâce à la protéine de riz, à la capucine ou au cresson. Ces matières premières sont déjà utilisées dans la fabrication de shampoing, mais ici, elles sont associées pour répondre aux besoins des consommateurs. Ainsi, tout est fabriqué à la demande et 150 commandes sont expédiées tous les jours. Le modèle du sur-mesure arrive aussi dans le domaine du bien-être. Par exemple, des gélules qui ont l'air tout à fait classiques, disposent de compositions personnalisées. Le sur-mesure, c'est aussi un défi de fabrication. Chez Lolo Paris par exemple, on propose 57 tailles de soutien-gorge. Comme l'explique Océane Brière, cofondatrice de cette marque de lingeries, cela répond aux problématiques de morphologies atypiques des femmes. Ainsi, les bretelles sont plus fines et les agrafes plus larges. Rien n'est laissé au hasard. Il faut compter au moins 90 euros pour un soutien-gorge. Les prix sont constants, donc pas de solde pendant l'année. Et il n'y a pas de stock à écouler, car il y a peu de collection. T F1 | Reportage A. Mayer, S. Humblot.