Le grand format : où finissent nos vieux ordinateurs ?

Quand tout se passe bien, vous déposez votre PC hors service dans un site de collecte où un agent vient le récupérer. En France, les fabricants d'appareils électriques ont l'obligation d'organiser le recyclage de leurs déchets. Votre machine sera donc emmenée et triée dans d'immenses entrepôts. Les ordinateurs portables y rejoignent d'autres écrans avant d'aller dans un centre de dépollution, où les matières premières sont triées pour être réutilisées. Il est interdit d'exporter des déchets dangereux dans les pays en développement. Des trafiquants contournent pourtant la loi. Des appareils sont rachetés quelques euros en ligne, récupérés auprès d'entreprises, ou volés dans les déchetteries. Ils partent, par conteneurs entiers, de grands ports européens, mais aussi d'Amérique ou d'Asie. Et beaucoup arrivent dans le port international de Téma au Ghana. Là-bas, des grossistes les revendent entre 20 et 30 euros à des réparateurs. Quand ces machines fonctionnent, elles sont revendues deux à trois fois moins chères que les neuves. Pour les appareils cassés, des techniciens tentent de les sauver pour les revendre ensuite. Et ceux ne marchant pas malgré les réparations sont achetés par des personnes venant de la déchetterie. Découvrez ce que deviennent ces ordinateurs dans la vidéo ci-dessus.