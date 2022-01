Le grand format : peut-on se fier à l'indice de réparabilité des appareils électroménagers ?

Allant de 0 à 10 et du rouge au vert foncé, cette note indique si le produit est plus ou moins réparable. Seuls cinq familles de produits sont pour l'instant concernées : les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, les lave-linge et les tondeuses à gazon. Au moment d'acheter, cette note a son importance. mais comment est-elle calculée ? Est-elle toujours fiable ? Les fabricants jouent-ils le jeu ? Pour le savoir, nous sommes allés voir une grande marque de smartphones. Premier enseignement, cet indice de réparabilité est calculé à partir de cinq critères très précis, établis par la loi. Alec Clément, directeur du service client de Samsung, nous l'explique. Il s'agit de la documentation, de la démontabilité, de la disponibilité des pièces détachées, du prix des pièces détachées et d'un critère spécifique au produit. Par exemple, pour les smartphones, c'est l'obligation d'afficher les mises à jour du logiciel. Deuxième enseignement, c'est l'industriel lui-même qui fixe sa note. Notre fabricant de smartphone nous assure être honnête et respecter à la lettre la grille imposée. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les constructeurs. Les spécialistes de la réparation sont en première loge pour le constater. Plus de détails sur ce sujet dans le reportage associé à ce descriptif. T F1 | Reportage T. Leproux, F. Couturon, D. Blondeau.