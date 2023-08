Le Grand format : pique-nique, les Français en raffolent

Croquer dans un sandwich, se détendre ou jouer sur l'herbe, quoi de plus agréable pour terminer la journée. Pique-niquer sur les bords du Thouet en Maine-et-Loire est le réflexe de l'été pour certaines familles. Pour être encore plus dépaysé, des étudiants préfèrent un coin d'herbe avec vue. Pour eux, aller au restaurant semble trop cher. Ils ont alors choisi le pique-nique, une option facile pour profiter de l'été. Ce succès du pique-nique est une aubaine pour les magasins. Dans l'un d'entre eux au Mans (Sarthe), plus de 80 références occupent les rayons pique-nique, comme les éternelles gourdes, les glacières ou encore les nattes. Mais pour cette année 2023, ce magasin mise sur sa dernière innovation qui cartonne : le sac à dos glacière. Pour une vingtaine d'euros, c'est un accessoire rentable pour beaucoup de familles. Et dans l'assiette, pour changer du classique jambon-beurre, des entreprises proposent des recettes spéciales pique-nique. C'est le cas notamment pour cette société basée à Saumur (Maine-et-Loire). Il ne vous reste plus qu'à trouver l'endroit idéal pour déguster votre pique-nique. TF1 | Reportage L. Baqué, Q. Trigodet, C. Blanquart