Le Grand format : plages du débarquement, comment le tourisme fait vivre la région

Il y a environ 80 kilomètres de sable sur lesquels les Alliés ont débarqué, il y a bientôt 80 ans. Des vestiges qui sont devenus un lieu de pèlerinage pour les touristes du monde entier. Abritant 9 387 tombes, toutes orientées vers les États-Unis, le site le plus visité est le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. C'est un lieu de recueillement pour des milliers d'Américains. Pour visiter ces lieux de mémoire, les touristes font appel à Alain Chesnel, gérant d'Overlordtour.Normandie. Depuis vingt ans, il organise des visites pour les touristes américains. Son entreprise affiche plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour cette année 2024, l'entreprise pense accueillir plus de 15 000 personnes. Un tourisme de mémoire qui fait vivre aujourd'hui des dizaines de villages. À quelques kilomètres de là, à Arromanches-les-Bains (Calvados), le musée du débarquement est flambant neuf. Il a été inauguré en 2023. A l'intérieur, les nouvelles technologies reconstituent l'histoire du port artificiel qui a permis le débarquement. Sur les fenêtres, une projection du déploiement des troupes, quelques jours après le 6 juin. Avec onze millions d'euros d'investissement au total, l'enjeu était économique. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, Q. Trigodet