Le Grand format : Pokemon, Barbie, Mario, le bon business des licences

Ne soyez pas surpris à Noël si vous découvrez des cadeaux sous licence. Par exemple, Disney a vendu les droits d’utilisation à Winnie l’ourson au fabricant Fisher Price pour fabriquer le jouet. Des jouets, des jeux de société, des figurines sous licence, il y en a dans tous les rayons d’un magasin, un sur quatre est sous licence. Aussi, à l’exemple de Monopoly, qui est sous licence de la Fédération Française de Football, vous n’achetez plus la Rue de la paie, mais le sélectionneur des Bleus, s’arrêter dans le stade de Kylian Mbappé vous coûtera aussi très cher. Un jeu de société vendu à 30 euros, par exemple, son prix sous licence augmente de 10 à 15%, produit en série limitée, sa fabrication coûte plus cher, mais il est impossible de ne pas le proposer à vos enfants, il suffit de les suivre dans le magasin. C’est encore plus vrai au moment de sortie d’un film d’animation, type Marvel ou PixArt. Mais comment les fabricants négocient-ils avec ces géants du cinéma ? Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, P. Véron