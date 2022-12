Le Grand format : Pokémon, pourquoi la folie continue

Les premiers sont là depuis cinq heures du matin à attendre dans le froid. Ces ados n'auraient manqué ça pour rien au monde. Certains ont même cessé les cours. Et pourtant, ils ne viennent pas rencontrer leur idole ou assister à un concert, mais simplement acheter un coffret de cartes Pokémon à 129 euros, en édition limitée. En vingt minutes à peine, les 60 coffrets disponibles dans le magasin ont été vendus. La scène se répète à chaque nouvelle sortie de ce genre. C'est ça la folie Pokémon. Un jeu de cartes dont on parlait déjà sur TF1 il y a vingt ans. Depuis toutes ces années, un détail a changé. Aujourd'hui, les cartes Pokémon ne sont plus de simples jouets. C'est devenu des objets de collection, un business. La quête des cartes Pokémon les plus rares déchaîne les passions. Certains se vendent à prix d'or. Cartes mais aussi peluches, jeux de société et jeux vidéo ou encore bandes dessinées... La licence la plus rentable au monde se décline à l'infini. Pour cette année 2022, Pokémon représente 5 % des ventes totales de jouet dans l'Hexagone. C'est mieux que Star Wars ou Harry Potter. Mais comment expliquer un tel succès ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, D. Blondeau