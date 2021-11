Le grand format : pourquoi le régime sans gluten fait-il tant d'adeptes ?

Il y a les malades diagnostiqués intolérants au gluten et les personnes qui ont choisi de bannir le gluten parce qu'ils se disent sensibles. En tout, 5 à 10% de la population seraient concernées. La tendance est visible dans les supermarchés où il existe une centaine de produits certifiés. Même la grande distribution possède sa gamme. On trouve aussi des épiceries, des restaurants ou des boulangeries spécialisées. Ainsi, pains et pâtisseries sont réalisés avec de la farine de riz, naturellement sans gluten. On y retrouve des clients sans intolérance avérée. Il faut compter 6 euros minimum pour 500 grammes de pain. C'est trois fois le prix d'une baguette. Pour réduire leur consommation, d'autres ont décidé d'inventer des recettes. C'est le cas d'Aurélie Dadi. Il y a deux ans, elle a décidé de réduire drastiquement sa consommation de gluten pour résoudre son problème d'acné. Un régime strict, difficile à tenir en famille, qui l'a forcé à trouver des compromis. Mais choisir délibérément de se priver de gluten est-il mauvais pour la santé ? En tout cas, pour compenser l'absence de gluten, les alternatives au blé existent, comme le maïs, le riz ou le sarrasin. Ils permettent de manger des féculents sans se priver. T F1 | Reportage M. Stiti, D. Blondeau.