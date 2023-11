Le Grand format : pourquoi les prix du chocolat augmentent

Pour beaucoup d'entre nous, c'est un rayon dans lequel nous aimons nous attarder. Mais depuis quelque temps, cette flânerie s'explique surtout par une nécessité de comparer les prix, car le chocolat coûte plus cher et cela ne nous a pas échappé. Sur les douze derniers mois, le prix de la tablette de chocolat en grande surface a en effet augmenté de 10,5%. À quelle semaine des fêtes, cette hausse se constate aussi sur les chocolats de Noël. Alors, l'enseigne "Intermarché" dans les Pyrénées-Atlantiques a décidé de frapper fort en réduisant certains prix et en faisant des promotions. Mais comment expliquer cette augmentation des prix du chocolat ? Logistique, transport, électricité... Les industriels subissent depuis quatre ans des hausses de coût successives. Mais dernièrement, le cours des matières premières a également explosé, celui du sucre et surtout celui du cacao. Sur le marché, il est passé de 2 230 euros la tonne à 3 700 euros en un an. Quelles en sont les causes ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Dubois, N. Forestier