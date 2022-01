Le grand format : pourquoi les ventes de logements mal isolés explosent-elles ?

Marcel est propriétaire de quatre appartements dans cette maison. Il les a mis en location il y a 20 ans après les avoir rénovés, mais aujourd'hui, avec le nouveau diagnostic énergétique, ces logements obtiennent la note F, devenant des passoires thermiques. En cause, une chaudière au fioul notamment. Elle consomme trop d'énergie. Pour être mieux noté, il faudra la changer. Un chauffagiste est venu faire un devis et la facture est salée. Beaucoup trop pour ce retraité qui envisage de se séparer de ces logements. Selon la nouvelle réglementation, les propriétaires de logement très énergivores ne pourront plus les louer. Cela sera le cas à compter de 2023 pour ceux étiquetés G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Conséquences, partout en France, beaucoup de propriétaires veulent s'en séparer. Les mises en vente explosent, notamment à Rennes qui enregistre un bon de 74% en un an. Les logements anciens y sont nombreux. Et ces derniers mois, diagnostiqueurs et agents immobiliers ne chôment pas. Le gouvernement le rappelle. Tous les propriétaires, quel que soit leur revenu, ont accès à des aides financières. Le dispositif Ma Prime Rénov permet de financer une partie des travaux pour rendre leur logement moins énergivore et surtout moins polluant. T F1 | Reportage A. Barth, C. Chevreton, F. Maillard.