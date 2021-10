Le grand format : pourquoi TikTok compte un milliard d'abonnés ?

D'un simple geste, vous voilà transporté dans un monde hypnotisant, celui de TikTok, l'application préférée des adolescents. Le principe, des vidéos très courtes visionnées en boucle et partagées à la chaîne, des défis sportifs, des sketchs, des challenges en tous genres et surtout de la danse, beaucoup de danse. Encore confidentiel il y a trois ans, le réseau social revendique aujourd'hui un milliard d'utilisateurs dans le monde. Depuis le confinement, TikTok n'est plus la chasse gardée des moins de 25 ans. Parmi les nouveaux "tiktokeurs", Josette, 86 ans et Claude, 89 ans. Après 65 ans d'amour, leur humour est toujours intact. Ils inventent des scénarios farfelus avec la complicité de leur petit-fils. Le couple attire plus d'un million de personnes. Chaque jour, 6,4 millions de Français passent au moins une heure sur TikTok. L'application reste loin derrière les autres géants des réseaux sociaux. Cependant, sa progression pourrait connaître une accélération, car la plateforme devient le lieu d'expression pour tous ceux qui veulent s'adresser aux jeunes, les hommes politiques comme les professeurs.