Le Grand format : produits asiatiques, les Français en raffolent !

Parmi les plats préférés de nos compatriotes, la cuisine asiatique arrive en 3e place juste après les spécialités française et italiennes. Ramen, Bubble tea, Mochi... Ces plats issus des cultures japonaises et coréennes sont récemment devenus très populaires. Dans un supermarché du Puy-de-Dôme, le rayon dédié à la nourriture asiatique a doublé de taille en deux ans. Une envie de découverte qui a poussé les douze participants de cet atelier à Clermont-Ferrand à apprendre la fabrication du Kimchi, un plat coréen épicé à base de choux fermenté. Le jeune Raphaël a convaincu son père de tenter l'expérience. Il a déjà adoré la culture japonaise depuis sa toute petite enfance. Il faut débourser 35 euros pour participer aux séances. Les ateliers sont tous complets jusqu'en juin prochain. Autre facteur, la fermeture des restaurants pendant le Covid a permis à beaucoup de nos compatriotes de découvrir cette cuisine. Certains des ingrédients qu'on utilise dans ces recettes se trouvent à côté de chez nous, dans l'Hexagone. Alors, pour alimenter des restaurants et épiceries asiatiques, les maraîchers sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette filière. L'équilibre entre le salé et le sucré, une profondeur de goût, caractérise la cuisine asiatique. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes