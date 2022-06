Le grand format : quand les bureaux se recyclent en appartements

À première vue, l'appartement d'Audrey Laire n'a rien d'extraordinaire. Mais au fil de la visite, on se rend vite compte qu'il présente de nombreux atouts comme sa terrasse vitrée et ses larges fenêtres. Cet appartement était à l'origine un bureau, tout comme les 70 autres logements sociaux de l'immeuble. Pour le promoteur, ce type de transformation est un défi, car il faut s'adapter à l'architecture, avec parfois de bonnes surprises. Rachetés en 2016, ces anciens bureaux avaient la particularité d'être bien situés, non loin des transports en commun par exemple. Avec la crise sanitaire et l'essor du télétravail, Immobilière 3F voit de plus en plus de bureaux se vider. En cinq ans, elle a déjà créé 350 logements de ce type. C'est une opportunité financière, mais pas seulement. Cette transformation permet de consommer moins de carbone et d'éviter beaucoup de nuisances comparée à la démolition et à la reconstruction. Alors, est-ce la solution miracle au manque de logement dans les grandes villes ? Éléments de réponse dans la vidéo en en-tête de cet article. T F1 | Reportage P. Corrieur, M. Merle, A. Ifergane.