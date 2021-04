Le grand format : que deviennent nos bouteilles en verre vides ?

Dans chaque ville, le verre est collecté avant d'être acheminé dans un centre de traitement. À Saint-Romain-le-Puy, près de Saint-Étienne, une usine traite le verre de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi de Bretagne et de Normandie. Le verre y est trié par taille et débarrassé des impuretés qu'il contient. Bouteilles et sacs en plastique, ... Les indésirables sont ensuite retirés à la main. Dans ce centre de traitement, une machine de tri optique utilisant les rayons infrarouges permet de faire le tri par couleur et d'extraire le verre blanc. Seul problème, il est encore difficile de recycler les petits morceaux. Ainsi, le verre est trié puis broyé pour obtenir du calcin. Et c'est de cette poudre que va naître à nouveau une bouteille. Cette étape de la transformation se fait 15 kilomètres plus loin à la verrerie de Veauche. Sur place, le verre recyclé va être refondu à l'intérieur de fours géants, tournant à 1 600 °C 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un procédé qui permet à la pâte de verre de reprendre vie. En effet, le verre ne meurt jamais. Il est 100% recyclable. Mais son recyclage est-il vraiment écologique ? Pour le savoir, suivez le parcours d'une bouteille dans la vidéo ci-dessus.