Le grand format : que deviennent nos déchets ménagers ?

En France, il n'existe pas encore d'harmonisation des poubelles. Résultat, on ne trie pas pareil à Lille, à Paris ou à Marseille. Exemple du côté d'Arras dans le Pas-de-Calais. Ce jour-là, on collecte la poubelle jaune, celle du tri. À l'intérieur, on trouve du papier, du carton ou des bouteilles en plastique. Le pot de yaourt est interdit à l'intérieur, et si le tri est mal fait, la poubelle est refusée. L'agent va alors accrocher un petit carton rouge pour expliquer aux gens que leur poubelle ne sera pas traitée aujourd'hui. Problème, le tri peut être différent d'une ville à l'autre. À Lens par exemple, à seulement 18 km d'Arras, dans le même département, on aurait eu le droit de jeter notre pot de yaourt dans la poubelle jaune. Mais pourquoi nous n'avons pas tous la même poubelle partout en France ? Les centres de tri sont différents sur tout le territoire. On en compte plusieurs centaines qui ne font pas le même travail. À Arras, le tri est manuel. Les agents, aussi rapides soient-ils, ne peuvent pas tout trier. 43 tonnes de déchets y arrivent chaque jour. Le film plastique ou le pot de yaourt ne peuvent pas être triés. Ils seront incinérés. Ce qui ne sera pas le cas dans cet autre centre de tri beaucoup plus moderne. Il utilise une technique redoutable : le lecteur optique. Grâce à la lumière, on peut tout trier. Le moindre papier, le moindre plastique, rien n'échappe à la machine. En 2023, tous les centres de tri ressembleront à celui-là. Coût de la modernisation : un milliard d'euros. Trier, c'est bien, mais faut-il encore pouvoir recycler. C'est ce que l'on fait dans cette entreprise avec des films plastiques comme ceux qui entourent les packs d'eau. Ils sont lavés, nettoyés et transformés en petits granulés. Mais pour être mieux recyclés encore, les films doivent être transparents. Les granulés une fois fondus redeviendront des sacs plastiques. Maîtriser parfaitement le recyclage, c'est ce qu'on réussit à faire avec le carton. Ici près de Saint-Omer, les cartons que vous jeter à la poubelle sont plongés dans ces gigantesques piscines. Ils redeviennent alors de la pâte à papier dans cette machine de 150 mètres de long. Et enfin, presque comme par magie, le carton retrouve une seconde jeunesse.