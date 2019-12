Le grand format : qu'y a-t-il dans le Tarama ?

Le Tarama est d'une texture onctueuse, d'un petit goût iodé et aux sonorités exotiques. À base de truffe, de Saint-Jacques, et même de homard, les saveurs se multiplient dans les supermarchés. Mais la star, c'est la recette traditionnelle aux œufs de cabillaud. Les Français en consomment en moyenne 400 grammes chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.