Le Grand format : réparez vos objets vous-même pour faire des économies !

Smartphone, électroménager, ... Réparer soi-même permet de lutter contre l'obsolescence programmée et donner une seconde vie aux objets. Ceux qui ne sont pas bricoleurs peuvent regarder des tutoriels, des vidéos explicatives disponibles sur Internet. Ils peuvent aussi se rendre dans des "repair café" ou opter pour la modélisation de pièces détachées.