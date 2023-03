Le Grand format : robots, la France en fabrique aussi

Jacquie travaille chez Cdiscount. Elle prépare les commandes des clients à longueur de journée et tout ça, sans faire un pas. Elle est aidée par des minis robots. En quelques secondes, ils disparaissent entre des casiers qui forment un espace de stockage géant. Ils montent à plus de quinze mètres de haut pour récupérer des articles dans des bacs. Grâce à eux, les commandes sont cinq fois plus rapides à préparer. Ces minis robots se multiplient dans les entrepôts logistiques de la grande distribution. Fabriqués à Croix (Nord) par l'entreprise Exotec, ils sont français. Les pièces sont importées d'Europe. Comme un jeu de construction, elles sont ensuite rassemblées par des techniciens. Chaque semaine, l'entreprise produit 80 robots et le rythme s'accélère. Exotec exporte désormais aux États-Unis, en Europe et au Japon. Chaque robot installé est suivi depuis une pièce nommée "control center". Sur les écrans, chaque carré vert correspond à un robot en activité. Si l'un d'eux à Tokyo rencontre une difficulté, à distance, les opérateurs sont capables de trouver une solution. TF1 | Reportage M. Debut, P. Ninine, T. Chartier