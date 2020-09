Le grand format : ruée vers l'or en Ariège

Dans les années 1850, la ruée vers l'or en Californie fascine et pousse de nombreux orpailleurs professionnels ou amateurs au bord des rivières ariégeoises. C'est l'un des départements les plus aurifères de France. Le précieux métal se niche dans les roches des Pyrénées et, avec l'érosion, s'écoule dans les cours d'eau. Mais cette recherche d'or en grande quantité peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Depuis cet été, la préfecture réglemente la pratique.