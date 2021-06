Le grand format : Safran, une épice sur les toits

En octobre 2020, nous rejoignons Améla Du Bessey pour la floraison sur un toit en ville. Pourquoi fait-on pousser du safran à cet endroit-là ? "Le safran est une plante très résistante. Il est capable de pousser dans les montagnes, dans les cailloux, sous la neige, sous la canicule. En fait, c'est assez similaire à ce qu'on retrouve sur les toits de Paris. Et il capte très peu la pollution parce que c'est une fleur qu'on coupe le jour-même de son éclosion", précise cette cultivatrice de safran et fondatrice de "Bien Élevées". La plupart des safraniers font pourtant pousser leur crocus dans des champs. C'est auprès des agriculteurs qu'Améla décide de se former. Elle quitte alors son travail dans la grande distribution et se lance dans la culture de cette plante. Mais comme elle vit à Paris, il lui faut de la place pour ses plantations. Ça tombe bien car la mairie cherche comment occuper le toit d'un supermarché. Améla y installe 80 tonnes de terre et 40 000 bulbes dont il faut extraire à l'automne, le précieux pistil. Vu le cours du safran, environ 30 à 40 euros le gramme. C'est sa pureté qui lui donne de la valeur. Il faut 150 fleurs pour faire 1g de safran. Il est vendu en gros ou en détail à des particuliers comme à des pâtissiers réputés. Malgré ses efforts et son énergie, Améla Du Bessey n'a pas retrouvé le confort qu'elle avait en étant salariée. Mais, elle a découvert autre chose.