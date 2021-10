Le grand format : se chauffer au bois, un bon plan ?

Le bois est la seule source d'énergie qui n'a pas augmenté depuis dix ans. C'est sans doute pour cela que chaque année en France 380 000 appareils de chauffage l'utilisant sont vendus. Et en 2021, ces ventes devraient augmenter de plus de 20%. D'autant que tous les appareils de chauffage au bois peuvent bénéficier de la prime rénove. Une aide de l'Etat pouvant aller jusqu'à 3 000 euros. Dans le magasin Brisach de Seclin (Nord), il se vend presque plus de poêles à granulés que de cheminées. Ils sont un peu moins chers avec une entrée de gamme à 2 500 euros. Et sont surtout programmables à distance et connectés. Mais avant de se lancer dans ce genre d'achat, il faut savoir quel bois choisir. Pour des bûches, il faut compter douze stères pour environ une année, environ 850 euros. Et ça prend de la place. Alors que pour se chauffer avec des pellets, il faut une palette et demie, voire deux, pour les plus frileux. L'entretien des appareils de chauffage les rend plus performants. Il est obligatoire, car il faut fournir un justificatif à son assurance. Une intervention effectuée par un professionnel, qui peut durer jusqu'à une heure, est à prévoir dans le budget. Mais avec une source d'énergie à prix stable et efficace, l'hiver sera plus serein pour ceux qui ont choisi cette chaleur enveloppante, installée au cœur du foyer.