Le grand format : se faire construire une pièce de plus... dans mon jardin

Studio de jardin, mini maison sur roues ou "tiny house", ou encore container maritime réhabilité, l'offre se diversifie pour répondre aux attentes de sept Français sur dix qui déclarent manquer de place dans leur maison. Ces studios de jardins en bois ou issus de containers recyclés sont nomades. Contrairement à une habitation traditionnelle, ils peuvent suivre leur propriétaire en cas de déménagement. Abdourahmane Seye par exemple n'a que quelques pas à faire pour rejoindre son bureau. Ce directeur commercial pour une entreprise de logiciels a fait installer son espace de travail dans son jardin. Une pièce en bois de 33 000 euros dont il profite depuis quelques mois. Elle a été installée sans permis de construire, car en dessous de 20m², une simple déclaration de travaux suffit. Comme pour ce propriétaire de bureau de jardin, la crise sanitaire a convaincu de nombreux propriétaires. En effet, dans l'entreprise Natibox, les demandes pour cet espace de travail ont été multipliées par sept en un an. Bureau, chambre d'appoint ou studio tout équipé, comptez 30 000 à 36 000 euros pour 20m². C'est 20% moins cher que le prix d'un agrandissement traditionnel de maison, ce qui représente un gain de temps et d'argent. Dans le détail, six à huit semaines sont nécessaires entre la commande et la livraison. L'installation, elle, se fait en moins d'une journée.