Le Grand format : semaine de quatre jours, ils l'ont adoptée

Près de Brest, Raphaël Do Carmo, chef d'entreprise, a décidé d'instaurer la semaine de quatre jours. Et ce n'était pas gagné. Il craignait de ne plus être réactif pour fournir ses clients, mais la hausse du coût de l'énergie l'a poussé à essayer. Après une phase de test à l'automne 2022, il s'est laissé convaincre. Réorganiser le temps de travail peut-il permettre de gagner en productivité ? C'est le cas pour cette entreprise car selon son PDG, le chiffre d'affaires parle de lui-même. La société a eu une croissance à deux chiffres en l'espace de huit mois. Lui constate que les salariés sont hypermotivés. Dans cette boîte, il n'y a pas de perte de salaire. Ils travaillent 35 heures en quatre jours contre quatre jours et demi auparavant. Être en week-end dès le jeudi soir est un argument convaincant pour recruter aussi. Les soudeurs sont des perles rares, mais grâce à ce dispositif, et après des mois de recherche, cette entreprise de Brest (Finistère) vient d'embaucher cinq personnes. La plupart des salariés que nous avons croisés l'assurent que travailler une heure de plus par jour n'est pas plus fatigant, et ils ne reviendraient en arrière pour rien au monde. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, P.F. Watras, H. Massiot